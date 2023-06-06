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Medya Muhalefetin feleği şaşacak! "Bayılırım öyle sahtekârlara" deyip bombayı patlattı
Medya

Muhalefetin feleği şaşacak! "Bayılırım öyle sahtekârlara" deyip bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 10:50:00 -
Muhalefetin feleği şaşacak! "Bayılırım öyle sahtekârlara" deyip bombayı patlattı

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, seçimlerden önce "Bakan olacağız, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız" diye atıp tutan muhalefet siyasetçilerine ayar verdi.

 

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, seçimlerden önce "Bakan olacağız, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız" diye atıp tutan muhalefet siyasetçilerine ayar verdi. 

"Onları buna inandıran mutlaka bir becerikli adam vardı. Mutlaka vardı. Kimdi acaba? Şimdi nerededir ve ne yapıyordur acaba? Bayılırım öyle sahtekârlara. Vallaha çok tanımak isterdim" diyen Tamer, Posta gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürerken, neler düşündüm: Seçimi kaybedenler, şimdi kim bilir ne kadar büyük bir üzüntü içinde seyrediyorlar törenleri... Onlar Bakan olacaklardı...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olamadılar. Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklardı... Olamadılar.

*

Tamam da nasıl inanmışlardı olacaklarına? Ne de güzel paylaşmışlardı devleti ve hükümeti. Nasıl hayal içinde yaşamışlardı aylarca...

Onları buna inandıran mutlaka bir becerikli adam vardı. Mutlaka vardı. Kimdi acaba? Şimdi nerededir ve ne yapıyordur acaba?

Bayılırım öyle sahtekârlara. Vallaha çok tanımak isterdim. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

bence de, de;

bu arada rauf dayının da feleği şaşmış, şakülü kaymış, baksana şekil şekil (a)’ya..

15 temmuz

15 temmuzda başbakalık verilecekdi döndü teyzelere bunların hepsının kasedi var bence puştta çünki bunlar devleti yönetemeyeceğini ve şuan saltanat surduklerinin farkında
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