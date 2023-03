"Muhalefetin adayı" belli oldu! İşte hiç kimsenin beklemediği isim

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen muhalefeti fena ti'ye aldı.

Genç, "5'li masa ve kazanacak aday Hüsnü Düztümsek" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Babıali'nin kaşalotları kıvranmaya başladı. Nasıl kıvıracaklarını da bilemiyorlar. Biri By Kemal'e sallıyor, diğeri Akşener'e... 'Ah vah' edip ağlayanlar da var...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaç kere söyledik yahu. 'Bu masadan krizden başka bi'şey çıkmaz' dedik, haklı çıktık.

Masadakiler kadar siz de suçlusunuz, niye kime ağlıyorsunuz şimdi sahtekarlar!..

6'lı masa 'demokrasinin Nirvanası'ydı' hani?.. O masadan o fotoğraftan kimse ayrılamazdı.

Kutsal ittifaktı.., geliyor gelmekte olandı! 'Zarttı zurttu' kafa ütülediniz...

Millete yutturmaya çalıştınız. Neredeyse masadakiler bile size inanacaktı?!

Masadakiler 1 yıldır birbirini yiyordu. Niye perdelemeye çalıştınız?.. Ne işe yaradı? Ne kazandınız?..

By Kemal aday olmak istediğini her platformda söyledi. Ve her defasında 'Ekrem ve Mansur aday olamaz' dedi. Akşener de her sorulduğunda 'ya Ekrem ya da Mansur' dedi.

İşin özeti bu.

Diğerleri zaten konu mankeni!.. Bir bakanlık, birkaç vekillik için kedinin ciğercinin önünde beklediği gibi beklediler...

1 yıl boyunca aday seçemediler. Bir de bunu iyi bi'şeymiş gibi yutturmaya çalıştınız.

Her şey milletin gözü önünde cereyan ederken, "siyaset tarihimizin en sağlam, en demokratik, en bilmem ne koalisyonu/ittifakı" palavrasını millete kakalamaya çalıştınız... Hiç utanmadınız mı?..

Biliyoruz utanmazsınız!

Bunlar ülkeye parlamenter sistemi geri getireceklerdi!.. 1 yılda memleketi uçuracaklardı. Uzlaşma kucaklaşma huzur vaat ediyorlardı. Parayı da İngilizlerden bulacaklardı. Dış politikayı 180 derece değiştireceklerdi. Avrupa 'aferin' diyecekti. '6'lı konsey' yapısıyla her konuda anlaşacak olan 6'lı ülkeyi barış huzur içinde yönetecekti?!..

Daha adayı bulamadan kriz çıktı. Hakaret küfür gırla...

Hafazanallah bunların iktidara geldiğini bir düşünün!

Her neyse, 6'lı masaydı, 5'li masaya döndü. ("5'li çete" derken?!..)

İyi ki de böyle oldu.

Hafızayı çalıştırdık, Güneş Motel rezaletini hatırlattı bize. Masanın kalan partileriyle pazarlık yapıldı. Bakanlık ve vekillik karşılığında By Kemal'in adaylığı onaylandı. (Yüzde 1 ya da sıfır bilmem kaç oya sahip partiler vekilleriyle bakanlıklarıyla ülke yönetecekler?!..)

Akşener giderayak Ekrem ve Mansur'a kancayı attı, tutturamadı.

HDP 5'li masaya göz kırptı. Bakalım Pervin Buldan Akşener'in koltuğuna oturacak mı?

Artık 5'li masanın adayı By Kemal. (Engin Altay'a göre döke saça kazanacak!)

İP ise adayını arıyor. (Kazanacak aday!?..)

Ekrem ve Mansur da olmadığına göre başka bir 'kazanacak aday' bulmak zorunda.

Ersan Şen olabilirmiş. "Her halttan anlayan adam" olduğuna göre "kazanmaktan" da anlar deyu herhalde.

Bakın, 'kazanacak aday' arıyorsanız, bizde bir Hüsnü abi var. 10 numara adam. Tam kazanacak aday.

Hüsnü Düztümsek...

WhatsApp'tan mesaj atın, döner size!"