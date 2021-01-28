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Gündem Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı
Gündem

Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu. Erdoğan'ın çok zeki birisi olduğunu söyleyen Mengü, "Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:51:00 -

İktidara yönelik eleştirileri ile tanınan Nevşin Mengü, kendisine yöneltilen soru üzerine Erdoğan'ı başarısız gibi gösteren ve dış politikada da eleştiren muhalefetin söylemlerine ters açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili itirafta bulundu.

Nevşin Mengü'den Erdoğan itirafı

Nevşin Mengü, Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı programa konuk oldu.

'Türkiye'de Tansiyon Düşmeli' başlıklı videoda Adem Metan, Mengü'ye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 tane olumlu şeyinden bahset desem ne söylemek istersin?" şeklinde bir soru yöneltti.

"Erdoğan gayet zeki birisi"

Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu ifadeler kullanırken itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın siyaseti iyi okuyabildiğini belirten Mengü, "Siyasi içgüdüsü çok iyi birisi, siyaseti okuyabiliyor. Bir de mesela hep Erdoğan veyaset altında mı falan deniyor, bence Erdoğan ne kandırılacak, ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil, gayet zeki birisi" dedi.

"Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri  iyi okuyor"

Muhalefetin Erdoğan'ın dış politikada başarısız olduğuna dair söylemlerine ters açıklamalarda bulunarak Erdoğan'ın 20 yıldır iktidar olmasını başarısına bağlayan Mengü, "Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri o anlamda iyi okuyan cin gibi biri. Bunlar olumlu tarafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zaten öyle veya böyle başarılı olmasa bunca yıl iktidarda kalamaz, o anlamda hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

 

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