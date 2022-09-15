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Siyaset Muhalefet, Türkiye düşmanlığında Yunanistan'la yarışıyor!
Siyaset

Muhalefet, Türkiye düşmanlığında Yunanistan'la yarışıyor!

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhalefeti eleştirerek, “Taş Devri temsilcisi muhalefet, Türkiye düşmanlığında Yunanistan'la yarışıyor!” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:49:00 -
Muhalefet, Türkiye düşmanlığında Yunanistan'la yarışıyor!

Yeni Akit/Ankara

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefeti eleştirdi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Bu kez CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Selçuk Bayraktar'a iftira atmış. Tüm dünya kahraman ilan ederken ve herkes SİHA'ların başarısını konuşurken heykelci CHP ve İyi Parti'nin yaptığına bakın! Taş Devri temsilcisi muhalefet, Türkiye düşmanlığında Yunanistan'la yarışıyor!”

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