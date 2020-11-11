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Dünya Muhalefet, Karabağ'ı kaybeden Paşinyan'a gece yarısına kadar süre tanıdı
Dünya

Muhalefet, Karabağ'ı kaybeden Paşinyan'a gece yarısına kadar süre tanıdı

Azerbaycan karşısında ülkesini büyük bir hezimete uğratarak 'Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, muhalefet 'istifa' etmesi için gece yarısına kadar süre verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:02:00 -
Muhalefet, Karabağ'ı kaybeden Paşinyan'a gece yarısına kadar süre tanıdı

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan'a kesen muhalefet, istifa etmesi için Paşinyan'a gece yarısına kadar süre verdi.

Muhalefet ayaklandı

Azerbaycan karşısında hezimet yaşayan Ermenistan'da Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul edip anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet ayaklandı. Göstericiler ile polis arasında gün boyunca Özgürlük Meydanı'nda arbede yaşanırken, protesto çağrısı yapan 17 muhalif siyasi parti temsilcilerinden yeni bir açıklama geldi.

Paşinyan'a istifa çağrısı

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a "teslim edildiğini" söyleyen muhalefet üyeleri gece yarısına kadar Paşinyan'ın istifa etmesini istedi. Paşinyan'a gözdağı vermeye devam eden muhalefet, protestolara devam edeceklerini de duyurdu. Erivan'da göstericiler halen protestolarına aralıklarla devam ederken, Ermeni polisi özellikle parlamento binası önünde aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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