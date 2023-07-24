Muhalefet iktidara mı çalışıyor? "Acımadı ki, acımadı ki" detayı tam bomba

Seçimlerin ardından Millet İttifakı seçmeninden sık sık "Muhalefet iktidara mı çalışıyor" sorusunu işittiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Bu yarı şaka yarı ciddi iddia ne yazık ki muhalif seçmenin pozisyonunu temize çıkartmaya yetmiyor” tespitini yaptı. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Seçimlerin ardından Millet İttifakı seçmeninden sık sık "Muhalefet iktidara mı çalışıyor" sorusunu işitiyorum.

Siz de duyuyorsunuzdur.

Normaldir, zira bu kadar beceriksizliğin mantıki bir izahı yok.

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Ancak bu yarı şaka yarı ciddi iddia ne yazık ki muhalif seçmenin pozisyonunu temize çıkartmaya yetmiyor.

Çünkü pek çoğu hala zamları "Hak ettiniz, size müstehak" diyerek AK Parti seçmeni üzerinden eleştiriyor.

Yani beceriksizliğinden ötürü iktidara çalıştığını düşündükleri Kılıçdaroğlu kazanmış olsa ekonomi daha iyi olurdu diyorlar.

Tamam belki çaresizlikten, sinirle bu söylemin üzerine atlıyorlar... "Acımadı ki" diyorlar.

Ne var ki bu halleriyle de bizzat kendileri tartışmasız şekilde iktidara çalışmış olmuyorlar mı?

Başlıktaki komplo teorisiyle ilgili yorumu sorarsanız da tek cümleyle şöyle özetleyebilirim:

Eğer muhalefeti iktidar yönetiyor olsaydı, Eren Erdem seviyesinde birini Genel Başkan Yardımcısı atarsak CHP seçmeni şüphelenir diye düşünürdü..”