Muhalefet bunu hayal bile edebilir miydi? 1 taşla 10 kuş! Erdoğan alayını ters köşeye yatırdı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik NATO hamlesini değerlendirdi ve muhalefetin böyle bir hamleyi hayal dahi edemeyeceğini söyledi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Değil 6’lı ittifakı, yanına diğerlerini de alın.

Hepsini üst üste koyun..

Böyle bir atak yapmaya, “yürekleri var mıdır” diye sormayacağım..

“Anlamını kavrayıp da, ne cevap verirlerse, ne sonucu olur, ne cevap verirlerse Türkiye’ye ne kazandırırlar, ne kaybettirirler, hayallerinden bile geçirebilirler mi?” diye soracağım..

Cevap alamayacağımı bilerek...

Konu ne?

Rusya ile Ukrayna’nın savaşında, Nato’nun kıvılcımları malum..

Kavga zaten, Ukrayna’nın Nato üyeliğine adım adım ilerlemesinden başladı..

Tarihi ortaklıkları, sınırdaş olmaları, Rusya karşısındaki Ukrayna’yı ilk hedef haline getirdi..

Ama..

“İsveç ile Finlandiya, Ukrayna’nın başına gelenler, bizim de başımıza gelebilir mi” diye kara kara düşünüp.

“NATO üyeliği” konusunda bir atak yaptılar..

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

İsveç’den de resmi yetkililer, benzer açıklama yapıp, “NATO’ya üyeliğimiz oybirliği ile kabul edilir” tahmininde bulundular.

Türkiye anında refleks gösterdi..

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