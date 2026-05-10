Muğlaspor'dan penaltı atışlarında tarih yazan zafer! Elazığspor'u saf dışı bırakarak 1. Lig'e adını yazdırdı!

2. Lig play-off finalinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olan Muğlaspor, Elazığspor karşısında adeta bir futbol resitali sundu. Normal süresi ve uzatmaları büyük bir heyecanla geçen maçta galibi seri penaltı atışları belirledi. Rakiplerini penaltı vuruşlarında 8-7 mağlup eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig vizesini alarak taraftarlarını sevince boğdu.

Maçın başından sonuna kadar büyük bir direnç gösteren ve sahadan zaferle ayrılan Muğla temsilcisi, bu sonuçla şehrine tarihi bir başarıyı müjdelemiş oldu. Finalde kaybeden Elazığspor cephesinde büyük bir üzüntü yaşanırken, Muğlaspor önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek ekipler arasına girmeyi başardı.