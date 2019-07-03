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Muğla’nın 35 yıllık skorboard hasreti sona erdi

Muğla’da 1984 yılında hizmete giren Atatürk Stadyumu’na 35 yılın ardından skorboard takıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:02
Muğla’nın 35 yıllık skorboard hasreti sona erdi

Muğla’da 1984 yılında hizmete giren Atatürk Stadyumu’na 35 yılın ardından skorboard takıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


tarafından temin edilen skorboard, yeni sezon öncesi Muğla’nın hizmetine sunuldu. Muğla’ya büyük ölçülerdeki skorbordu kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Muğlasporumuz dahil tüm Muğla’ya yakışan buydu” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:02
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