  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı sorun Türkiye’de de var! Arap dünyasını bekleyen büyük tehlike Mansur Yavaş'a efsane başkan Melih Gökçek'ten ağır eleştiri: 'Bila Bedel' ihale iddiası... Usulsüzlüklerin üstü örtülmek isteniyor Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu! Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm Abdest alacak suları bile yok Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Eğitim Muğlak Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?
Eğitim

Muğlak Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğlak Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Arapçadan Türkçeye geçen ve gündelik dilde sıkça karşılaşılan muğlak kelimesi, anlaşılması zor, karmaşık veya belirsiz durumları ifade etmek için kullanılır.

Muğlak kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş ve uzun yıllardır yazılı ve sözlü kaynaklarda kullanılan eski bir ifadedir. Bu kelime, genellikle bir durumun, konunun veya açıklamanın netlikten uzak, karmaşık ve anlaşılması zor olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Yani muğlak olan şey, okuyucu veya dinleyici tarafından kolayca kavranamayan, belirsiz kalan noktaları içerir.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre muğlak kelimesi ne demek sorusunun cevabı; "anlaşılması zor, karışık, çapraşık" şeklinde açıklanır. Bu tanım, kelimenin taşıdığı temel anlamı, yani bir konuda açıklık olmaması ve durumun netleştirilmemiş olması halini vurgular. Muğlak ifadeler, genellikle yanlış anlaşılmalara veya yorum farklılıklarına yol açar.

 

Muğlak Bırakmak İfadesi Ne Anlama Gelir?

Muğlak kelimesinin en yaygın kullanımlarından biri "muğlak bırakmak" deyimidir. Bir konuyu muğlak bırakmak, o konunun tam olarak açıklığa kavuşturulmaması, detayların eksik bırakılması veya bilerek belirsiz bir şekilde sunulması anlamına gelir. Bu durum, olayın adeta "havada asılı kalması" veya ucu açık bırakılması şeklinde de ifade edilebilir. Örneğin, bir siyasetçinin seçim vaatlerini muğlak bırakması, detay vermekten kaçındığı ve yorumlara açık kapı bıraktığı demektir.

Bu kelimeyi günlük hayatta farklı bağlamlarda kullanabiliriz. Örneğin: "Yetkilinin dünkü açıklamaları, projenin geleceği hakkında hala çok muğlaktı." veya "Yazarın kullandığı ağır ve süslü dil, metnin anlaşılmasını muğlak hale getirmişti." Bu örnekler, kelimenin hem soyut durumlar hem de iletişim zorlukları için kullanılabileceğini göstermektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23