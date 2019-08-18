Muğla'daki orman yangınları devam ediyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor.

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları, 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer, 150 personelin katılımıyla sürüyor. Sarp arazide devam eden yangına, ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Bodrum'un Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi olmak üzere, itfaiye ekiplerinin de olduğu yaklaşık 300 personel mücadele ediyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına da yayılma eğilimi gösteriyor. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

- "Cansiperane bir çalışma var"

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yanan alanlarda incelemelerde bulundu ve Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demir, bölgede aynı anda iki büyük orman yangınının çıkmasının kendilerini son derece üzdüğünü belirtti. "Ekiplerimiz canla başla yangınları söndürmek için mücadele veriyor. Rüzgarın etkili olması güçleştirse de cansiperane bir çalışma var." diyen Demir, yangınların çıkış nedeniyle ilgili de güvenlik güçlerince gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Bölge halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Demir, "Şimdiye kadar insan kaybımız olmaması sevindirici ancak ormandaki yüzlerce canlı yangından olumsuz etkilendi." ifadesini kullandı.

- "Bodrum'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de bu yaz Muğla bölgesinde birçok yangın olayı yaşandığını kaydetti.

Bodrum'daki yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyleyen Gürün, "Rüzgar zaman zaman yön değiştiriyor. İtfaiye gruplarımız yangın bölgesindeki yerleşimlerin önünde her türlü tedbiri almış durumda. Herhangi bir risk durumunda müdahaleyi yapacaklar. İki yangının birbirine yakın zamanlarda çıkmış olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getirebiliyor." diye konuştu.

Gürün, bölgede ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda bekleyeceğini kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konvoylar halinde yangın söndürme arazözlerinin bölgeye giriş yaptığını ve yangına en etkili şekilde müdahalenin yapıldığını aktardı.

Öte yandan Mumcular bölgesindeki yangına, Türkiye'nin birçok bölgesinden de takviye arazözler sevk edildiği bildirildi.