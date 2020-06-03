Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda bulunan ve idari yargı süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımı yapılacak.



Akbük Koyu'ndaki imara aykırılık taşıyan yapıların bazıları işletme sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldı.

Mahkeme süreci devam eden kaçak yapı sahiplerine ise çeşitli idari para cezaları ve aykırılıkların giderilmesi için tebliğ yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin doğal ve tarihi dokusunu, imar kirliliği yaratarak bozacak kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Gümüş, kaçak yapıyla mücadele kapsamında, bazı işletme sahiplerinin yapılarını kendi imkanlarıyla kaldırdığını belirterek şunları söyledi:

"Turizm sezonu öncesi kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda Akbük Koyu kıyı şeridinde tel çekmek, sundurma yapmak, ahşap baraka yapmak, ahşap platform yapmak ve duvar örmek gibi çeşitli şekillerde yapılan imara aykırılık taşıdığı tespit edilen kaçak yapılar hakkında, yapı sahiplerine çeşitli idari para cezaları ve aykırılıkların giderilmesi için gerekli süre tebliğ edildi. İlgili yapı sahiplerine verilen sürenin tebliğleri neticesinde bazı işletme sahipleri yapılarını kendi imkanlarıyla kaldırdı. Bazı yapıların ise mahkeme süreci devam ediyor."

Gümüş, Doğa harikası Akbük Koyu'nu korumak, kaçak yapılaşmayla mücadele etmek için çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl 20'ye yakın kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilmişti.

