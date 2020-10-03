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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:10:36 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan ve bir süredir takip edilen M.D'yi, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda, ilçe merkezinde suçüstü yakaladı.

Zanlının üzerinde ve kaldığı ikamette yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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