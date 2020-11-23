  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:34:10 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak"tan adli işlem başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Aktüel

Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Taksim’e inşa edilen cami, CHP’li İBB tarafından bankamatiklerle gölgelendi. İBB, Taksim Camii’nin ön böl..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay