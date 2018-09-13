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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bodrum ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:21
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bir istihbaratı değerlendiren Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen H.A, U.Ş. ile T.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.A. ile T.H'nin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 4 parça halinde 66 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve U.Ş. tutuklandı, T.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan H.A'nın kardeşinin de yaklaşık 7 ay önce "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:21
  1. Bodrum
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