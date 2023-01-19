Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.G, S.Ö, D.A.Ç. ve F.A. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.