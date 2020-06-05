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Aktüel

Muğla'da üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:25:19 -
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, kız arkadaşı Zeynep Ş'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen ve olay sonrası kesici aletle intihara teşebbüs eden S.A.K'nin tedavisinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Zeynep Ş'nin (22) 24 Mayıs'ta Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde tartıştığı A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülmüştü.

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