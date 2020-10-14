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Aktüel Muğla'da üç dilde koronavirüse karşı farkındalık billboardları hazırlandı
Aktüel

Muğla'da üç dilde koronavirüse karşı farkındalık billboardları hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:59:32 -
Muğla'da üç dilde koronavirüse karşı farkındalık billboardları hazırlandı

MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üç dilde farkındalık billboardları hazırladı.

Marmaris Belediyesi tarafından yapılan çalışmada, belediyede görevli temizlik işçileri, doktor, hemşire ve ambulans şoförü yer aldı.

Hazırlanan farkındalık billboardlarıyla, "Pandemiye karşı bizler için her riski göze alan emekçilere vereceğimiz en büyük destek; maske, sosyal mesafe, hijyen önlemlerine hem kendimiz hem kentimiz için özenle uymaktır." mesajı aktarıldı.

Ayrıca "Her şey elimizde" sloganıyla el yıkamanın, sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine de dikkat çekildi. Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan billboardlarda, "Hem kentimizi hem kendimizi korumak elimizde" ifadesi kullanıldı.

Billboardlardaki mesajlar, ilçenin en kalabalık yerlerinde yer aldı.


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