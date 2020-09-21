Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 11 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Burun açıklarındaki salda bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itildiği tespit edilen 11 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.