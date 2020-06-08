Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Bekir Uysal'ın kullandığı 48 HE 825 plakalı traktör, Dodurga Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Devrilen araçtan düşerek yaralanan Yıldırım Erken ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.