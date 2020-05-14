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Aktüel

Muğla’da trafik kazası: 3 yaralı

Muğla-Denizli Karayolu Yaraş Mevkiinde meydana gelen kazada araç tarla uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:33:00 -
Muğla’da trafik kazası: 3 yaralı

Muğla-Denizli Karayolu Yaraş Mevkiinde meydana gelen kazada araç tarla uçtu. Kazada üç kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Denizli’ye hareket halinde olan Hasan Hüseyin Demirhan yönetimindeki 20 BB 229 plakalı araç Yaraş Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek


Önce orta refüje çarptı. Aracını mıcıra kaptıran sürücü yoldan çıkarak takla atarak tarlaya uçtu.


Kazada araç sürücü Hasan Hüseyin Demirhan ile birlikte araçta olan iki kişi olmak üzere toplam üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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