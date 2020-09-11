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Aktüel Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı
Aktüel

Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:08:34 -
Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da Büyükşehir Belediyesince teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, mavi sularda 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık toplandığını belirtti.

Gürün, mavi yolculuğa çıkan teknelerden 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 poşet de katı atık toplandığını belirtti.

Atıkların kıyıdaki tesislere getirilerek bertaraf edildiğini belirten Gürün, "Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız var. Denizlerimizi temiz tutmamız lazım. Bunun içinde bize düşen görev atıkları toplamak. Bu görevimizi yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürün, tekneleri ve kıyı tesislerini artırarak bu görevi sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

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