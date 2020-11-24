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Aktüel Muğla'da tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı
Aktüel

Muğla'da tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:38:00 -
Muğla'da tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek miktarda faizle borç verip, zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluları gösteren ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti kapsamında tefecilik yapma" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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