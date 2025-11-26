  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Muğla’da tavuk yemeği faciası! 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
Aktüel

Muğla’da tavuk yemeği faciası! 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla’da tavuk yemeği faciası! 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer’de aynı evde yaşayan 3 çocuk, yedikleri tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki Neslinur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan olay, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı
Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Yaşam

Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı
Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Gündem

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi
Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

Gündem

Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan
8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Yaşam

8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi
Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Gıda

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23