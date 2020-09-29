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Aktüel Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Aktüel

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:01:54 -
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin merkez Menteşe ilçesindeki evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 insan silüeti bulunan obje, üzerinde 2 taraflı balta kabartması olan sütun ele geçirdi.

Tarihi eserlere el konulan operasyonda, M.K.C. gözaltına alındı.


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