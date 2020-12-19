  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
Aktüel

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:10:10 -
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, bir şüphelinin il dışından tarihi eser getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kent girişinde durdurdukları şüphelinin aracında yaptığı aramada, siyah ve kahverengi renkte deri kaplama 32 sayfalık altın varaklı el yazması ile sembollerin bulunduğu 3 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirdi.

Şüpheli Ü.B. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ müjdeyi Twitter'dan duyurdu!
Teknoloji

TUSAŞ müjdeyi Twitter'dan duyurdu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Muharip Uçak (MMU) için 3 büyük yeni test merkezi ..
Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar
Dünya

Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan ile aralarındaki durumların oldukça hassas olduğunu belirterek, "İstihbarat kaynakla..
Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı
Ekonomi

Yumurtanın fiyatı tavuğu geçti! Sebebini böyle açıkladı

Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında sert artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı. İst..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay