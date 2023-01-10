Muğla’da su ürünleri avcılığı havadan denetleniyor

Torba’dan kontrol tekneleri ile denize açılan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik ile eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimde dron teknolojisi kullanıldı. Amatör balıkçıları taşıyan ticari amaçlı teknelerin kontrol edildiği denetimlerde, balık avına çıkan denizcilere ve kaptanlara sürdürülebilir balıkçılığın önemini ve kriterlerini anlatan broşür ve güvenlik kitapçıkları dağıtıldı.

5 bin tekne denizde

Denetime katılan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum ve Milas açıklarında su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığını ve bu nedenle balık sayısının da fazla olduğunu belirterek, bölgeye sadece Muğla’dan değil, çevre illerden de amatör balıkçıların akın ettiğini söyledi. Hava şartlarının uygun olması nedeniyle bölgede yaklaşık 5 bine yakın amatör avcı tespit ettiklerini kaydeden Saylak, “Şu anda dronlarımızla birlikte tespit ettiğimiz tekne sayısı 500'ün üzerinde. Bunun yaklaşık üç yüz tanesi ruhsatlı ticari tekneler. Geri kalanı özel tekneler. Hava koşullarının baharı aratmayacak şekilde olması sebebiyle 5 bine yakın amatör avcıyı denizlerimizin üzerinde görüyoruz. Bu müthiş bir popülasyon. Asıl mesele sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği için denizlerimizin temiz kalması. Amatör balıkçıları yayınlanmış tebliğe uymaları konusunda uyarıyoruz, denetliyoruz" diye konuştu.

Denizlere çöp atılmamalı

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’da su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmalar ile olta balıkçılığı yapan amatör balıkçılar ve tekne sahiplerinin “temiz deniz” farkındalığı konusunda paydaş olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çocuklarımıza, torunlarımıza, bize miras kalan bu denizleri aynı şekilde temiz bırakabilmek için müdürlük olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz. Tüm paydaşlara, tüm avcılarımıza, olta balıkçılarımıza, sektörün içinde olan herkese bize yardımcı olmaları konusunda ricada bulunuyoruz. Bizim sahada birer gönüllü denetim elemanı olmalarını istiyoruz. Denize çöp atmamaları ve uyulması gereken kurallar konusunda yardımlarını bekliyoruz."

Ayda 8-10 bin amatör balıkçı denize açılıyor

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ili olan Muğla’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi” düzenlenen toplam 113 adet gemi bulunuyor. Güllük Körfezi’nde sürdürülen saha çalışmalarından elde edilen verilere göre, sportif balıkçılık amacıyla aylık ortalama 8 ila 10 bin arasında amatör balıkçı, ilimizi ziyaret ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye balıkçılık filosunun yüzde 6.28’i Muğla’da bulunuyor. Gerçek kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip balıkçı sayısı 4 bin 562 adet kişi ve Belgeli Amatör Balıkçı sayısı 2.328 olan Muğla’da, toplam 13 adet balıkçı barınağı var.