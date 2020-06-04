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Aktüel

Muğla'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:37:43 -
Muğla'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AEF 068 plakalı kamyonetin motor kısmı, Yalıkavak Değirmenler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü ve araçtakiler, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ekipler gelene kadar söndürüldü.

Yangının hasara yol açtığı kamyonette itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

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