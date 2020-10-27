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Aktüel Muğla'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü
Aktüel

Muğla'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:20:03 -
Muğla'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Bafa Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ali İzzet Uslu, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uslu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Uslu'nun evinde arama yapan jandarma ekipleri kendi yaptığı öne sürülen 5 litre sahte içki buldu.

Uslu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.


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