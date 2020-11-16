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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:44:37 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 litre sahte içki, 95 litre etil alkol, 87 litre el yapımı şarap, 75 litre el yapımı rakı, 55 litre el yapımı votka, 6 anason aroması, alkol yapımında kullanılan aroma, kit, ölçek, termometre, ısı ölçer, 27 bin 560 doldurulmuş makaron, 306 kilogram sahte bandrollü paket tütün, 90 kilogram kıyılmış açık tütün, 698 gümrük kaçağı sigara kağıdı, 4 paket kaçak nargile tütünü, 2 gümrük kaçağı cep telefonu, 470 paket nargile kömürü, 9 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Ayrıca 8 tarihi eser sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 21 fişeğe de el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçlardan cezai işlem uygulandı.


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