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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan aranan hükümlü olduğu tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:19:39 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü bir kişinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltınan alınan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlünün, operasyon yapılan evlerden birinde gizlendiği, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 litre el yapımı içki, 10 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki, 25 şişe sahte bandrollü içki, 10 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 3 bin 960 içi tütün dolu makaron, 3 bin yıllık altın varaklı el yazması Tevrat, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.

FETÖ/PDY firarisi hükümlü ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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