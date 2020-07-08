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Aktüel

Muğla'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 22:33:44 -
Muğla'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Atalay O. idaresindeki 48 H 4523 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, Kadir K. yönetimindeki 48 BB 8002 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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