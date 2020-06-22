  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 07:36:20 -
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mesut Ertekin idaresindeki 34 CBD 660 plakalı otomobil ile Ufuk Anıl yönetimindeki 48 RL 312 plakalı kamyonet, Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir otelin bahçe duvarından içeriye girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetten yola savrulan Erdi Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Anıl Hakan Korkut ve Sefa Korkut çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anıl Hakan Korkut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı