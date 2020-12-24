Muğla'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kader Çiftçi (35) idaresindeki 48 JY 991 plakalı motosiklet, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda E.Ç. yönetimindeki 48 EL 144 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.