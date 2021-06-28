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Gündem Muğla'da orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor
Gündem

Muğla'da orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim bölgesine yakın ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Muğla-Fethiye karayolu ulaşıma kapatılırken, yakındaki evler yahliye edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 15:58:00 -
Muğla'da orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor

Muğla-Fethiye karayolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Karayolu ulaşıma kapatıldı

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Dumandan etkilenenlere müdahale ediliyor

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

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