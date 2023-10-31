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Yerel Muğla'da orman yangını
Yerel

Muğla'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-10-31 15:31:00 -
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Karadere Boğaziçi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.

Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Ekipler yangına 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale ederken çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. (İLKHA)
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