  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:28:24 -
Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek

BİTLİS (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti.

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.

Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı