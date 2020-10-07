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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:22:52 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezine kurulan halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ikazlara rağmen maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza verildi.

Ekipler tarafından ilçedeki sokak ve iş yerleri de denetlenerek vatandaşlara salgına karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.



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