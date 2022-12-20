  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine indirim! İşte güncel fiyatlar

İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü

Google, İmamoğlu'nu eskitti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıntı yaptı

Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

Bu işler gazeteye baskına benzemez Eyüp efendi!

Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

İsviçre'den insanlık dışı şok eden karar! Askıya alındı: hukukî sonuçları ne olacak?

ODA TV yazarı yola geldi...

Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı
Yerel Muğla’da kamyonetin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
Yerel

Muğla’da kamyonetin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 08:30:00 -
Muğla’da kamyonetin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana geldi. Yavuz A. (50) idaresindeki 35 BEH 856 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Tayfur Deniz'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tayfur Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yavuz A.’nın işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23