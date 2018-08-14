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Muğla'da kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Fethiye ilçesine bağlı Babataş Mahallesi'nde evin giriş kapısında oyun oynayan 3 yaşındaki Saregül Doğan, dış kapının korkuluklarına başını sıkıştırdı.

14 Ağustos 2018 Salı 16:26
Muğla'da kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Minik çocuğun kafasını kapı korkuluğuna sıkıştırdığını gören aile, önce kendi çabaları ile çocuklarının kafasını korkuluklardan çıkarmaya çalıştı.

Başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği’ne bilgi verilmesi üzerine ekipler Fethiye Babataş Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki eve giderek minik Saregül’ün kafasının sıkıştığı korkuluk demirlerini kesti. Acı içinde kıvranan minik Saregül’ün korkuluklara sıkışan kafası kısa sürede kurtarıldı.

Minik çocuk ailesine teslim edildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:26
  1. Muğla
  2. Saregül Doğan
  3. korkuluk
  4. dış kapı

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