Muğla'da kaçak hayvansal ürünler ele geçirildi

Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen emniyet kontrol noktasında, jandarma ve Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri tarafından yapılan denetimlerde etiketsiz ve taşıma şartları uygun olmayan 350 kg kelle, 30 kg sucuk, 150 kg kuyruk yağı ve 10 kg karides ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, söz konusu ürünler Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından imha edilmek üzere yedi emine alındı. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılırken, ilgililere cezai işlem uygulandı.