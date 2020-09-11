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Aktüel Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi
Aktüel

Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Kontrollerde toplam 99 bin 880 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:42:24 -
Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 104 kişi ve 43 işletmeye toplam 99 bin 880 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca 628 personelin katılımıyla 3 bin 12 işletme ile alışveriş merkezi, sahil ve araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde, 104 kişi ve 43 işletmeye toplam 99 bin 880 lira ceza uygulandı.

Tatilciler de maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.

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