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Aktüel Muğla'da itfaiye eri adayları zorlu parkurlarda ter döktü
Aktüel

Muğla'da itfaiye eri adayları zorlu parkurlarda ter döktü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:38:07 -
Muğla'da itfaiye eri adayları zorlu parkurlarda ter döktü

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eri alım sınavına başvuran adaylar, dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarını geçmek için ter döktü.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 70 itfaiye eri alımı için sınav açtı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 50 puan alan 500 kişi, mülakat ve spor sınavına girmek için müracaatta bulundu.

Başvurular sonrası 13'ü kadın 272 asil aday, 10 Kasım'a kadar devam edecek uygulamalı parkurda, sözlü mülakat ve itfaiye parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarında yarışan adaylar koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçirildi.

Testleri başarıyla geçen 70 kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hizmetinde görev yapacak.






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