Muğla'da iş cinayeti! Mermer makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Muğla’da iş cinayeti! Mermer makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muğla’da iş cinayeti! Mermer makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, bir mermer ocağında başı mermer kesme makinesine sıkışan Yılmaz Topal (54), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana geldi. İş yerinde çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

