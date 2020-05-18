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Muğla'da huzurevi sakinlerine bando takımı moral konseri verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:58:34 -
Muğla'da huzurevi sakinlerine bando takımı moral konseri verdi

MUĞLA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki huzurevi sakinleri için Fethiye Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)-Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde kalan vatandaşlar için bando takımı moral etkinliği düzenlendi.

Huzurevi bahçesinde gerçekleşen etkinliği bazı huzurevi sakinleri balkondan izlerken bazıları ise bahçeye inerek bandonun çaldığı şarkılara sosyal mesafe kuralları çerçevesinde eşlik etti.

Neşeli anlar yaşayan huzurevi sakinleri hareketli şarkılarda ise dans edip oynadı.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, etkinliğin Belediye Başkanı Alim Karaca'nın talimatıyla salgın nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında huzurevine ziyaretçi de kabul edilmediği hatırlatan Ok, "Fethiye Belediyesi olarak onlara moral vermek amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi güzel bir anı yaşatmak istedik. Hep birlikte eğlenceli zaman geçirdik. Dilerim ki en kısa zamanda bu zor günleri atlatıp onların ellerini öpmeye de geliriz." ifadelerini kullandı.

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