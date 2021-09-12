  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çavuşoğlu’ndan düzensiz göçmen sorunu ile ilgili açıklama
PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu
M. Emin Saraç AİHL öğrencilerinden "maşallah" dedirten başarı
Rezil tükürük olayıyla gündeme geldi! Irmak Arıcı’dan açıklama
Kültür - Sanat Muğla’da heyecanlandıran keşif
Kültür - Sanat

Muğla’da heyecanlandıran keşif

Muğla'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kaledeki keşif vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 11:26:00 -
Muğla’da heyecanlandıran keşif

Muğla'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede kazı çalışmaları da sürüyor. Çalışmalarda kalenin duvarlarının yanı sıra, bir şapel, 7 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

7 kaya mezarı ve çok sayıda mekan

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Muğla Valiliği ile Ula Belediyesi desteğinde sürdürülen çalışmalarda, kalenin yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarlarının yanı sıra bir şapel, 7 kaya mezarı ve çok sayıda mekan açığa çıkartıldı.

Ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Abdulkadir Baran'ın kazı başkanlığında, Dr. Nil Dirlik'in alan sorumlusu olarak görev aldığı çalışmalar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, milattan önce 7'nci yüzyılda başlayan yerleşimin, sur çevirmesiyle, ana kentin bir mahallesi olarak başladığını belirtti.

Baran, "Milattan sonra Doğu Roma İmparatorluğu buraya Garnizon Kalesi'ni inşa etmiş. Savaşılmadan beylik döneminde kale el değiştiriyor. Osmanlı döneminde kalenin yer yer iskan edildiğini görmüş olduk. Kalenin kuzey kısmı, antik yerleşiminin kuleleri üzerine inşa edilmiş. Muğla'nın kültürel zenginliğine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz" dedi.

Doç. Dr. Baran, çalışmalarının kalenin duvarlarını açmak üzerine olmadığını ifade ederek, "Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan kalenin duvarı yaklaşık 600 metre uzunluğuna sahip. Duvarlar harçlı olduğu için çok iyi korunmamış. Sağlamlaştırmayı yaptıktan sonra alt tabadaki kazılara geçeceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Bende petrol doğalgaz veya değerli bir maden bulundu sandım
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay