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Aktüel

Muğla'da hastanenin gece bekçisi, taşeron firma sorumlusunu silahla ağır yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:58:04 -
Muğla'da hastanenin gece bekçisi, taşeron firma sorumlusunu silahla ağır yaraladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Yeni Milas Devlet Hastanesinde gece bekçiliği yapan A.Ö. ile hastanede altyapı işlerini yürüten taşeron firma sorumlusu Mükremin Demir arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru olduğu öğrenilen A.Ö. yanında bulunan silahla Demir'e ateş etti.

Göğsünden aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.


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