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Aktüel

Muğla'da evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 00:08:06 -
Muğla'da evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokağı'nda, Ayhan Atılgan'a ait evin alt kat bacasında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

İtfaiye ekiplerince baca çıkışından ip kullanılarak yakalanan kedi yavrusu bacadan kurtarıldı.

Açlıktan bitkin olduğu gözlenen yavrunun kurtarılması, hem itfaiyeye hem de mahalleliye sevinç yaşattı.

Kurtarma anları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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