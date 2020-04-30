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Aktüel

Muğla'da evde çıkan yangında patlayan tüp korkuttu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:33:29 -
Muğla'da evde çıkan yangında patlayan tüp korkuttu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halil Bey Bulvarı'ndaki bir apartmanın altıncı katından dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada patlayan mutfak tüpü korkuttu.

Polis olay yerinde tedbir aldı, 112 Acil Servis ekibi hazır bekletildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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