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Aktüel Muğla'da ev yangını
Aktüel

Muğla'da ev yangını

Eski Muğla evlerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:19:44 -
Muğla'da ev yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Karamehmet Mahallesi İpek Sokak'ta Ergün İlten'e ait tek katlı eski Muğla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlten'in evde bulunmadığı anda çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede dar sokakların bulunduğu alandan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki yangına müdahale etti.

Yangın bitişikteki diğer evlere sıçramadan yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında İlten'e ait ev kullanılamaz hale geldi.


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